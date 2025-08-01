«У неё всё ещё будет». Призёр водного ЧМ-2025 Змушко — о Евгении Чикуновой

Белорусская пловчиха бронзовый призёр чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 Алина Змушко высказалась о Евгении Чикуновой. Она отметила, что россиянка могла победить на Олимпиаде-2024.

– Вы с пониманием относились к решению пловцов из России отказаться в том числе от Олимпиады?

– Разумеется. Нужно к каждому решению относиться с пониманием, каждый спортсмен вправе сам выбирать, что будет правильно для его карьеры. Но вместе с тем здорово, что сейчас они вместе с нами. Их не хватало плаванию, и результаты это доказывают.

– Чикуновой тоже не хватало на Играх в Париже?

– Конечно, она бы точно претендовала на медаль, на победу. Но у неё всё ещё будет, — сказала Змушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.