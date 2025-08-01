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Призёр чемпионата мира Змушко: желаю Жене Чикуновой здоровья. Грустно, что так вышло

Призёр чемпионата мира Змушко: желаю Жене Чикуновой здоровья. Грустно, что так вышло
Алина Змушко
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Белорусская пловчиха бронзовый призёр чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 Алина Змушко прокомментировала ситуацию с болезнью Евгении Чикуновой накануне финала на 200 м брассом у женщин на ЧМ-2025. Белоруска отметила, что её ротавирус обошёл стороной.

– К сожалению, Евгения Чикунова была не до конца здорова. А вас болезни обошли стороной, всё в порядке?
– Если вы про ротавирус, то, слава богу, всё в норме. Подошла к финалу в хорошей форме, чувствовала, что готова, что сегодня мой день. Жене я, конечно, желаю здоровья. Грустно, что так вышло, — сказала Змушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 200 м брасс
01 августа 2025, пятница. 15:14 МСК
Окончено
1
Кейт Дугласс
США
2:18.50
2
Евгения Чикунова
Россия
+1.46
3
Алина Змушко
Беларусь
+5.02
3
Кайлин Корбетт
ЮАР
+5.02

После финала на 200 м брассом стало известно, что последние дни перед решающим заплывом Чикунова испытывала недомогание.

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