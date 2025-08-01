Призёр чемпионата мира Змушко: желаю Жене Чикуновой здоровья. Грустно, что так вышло

Белорусская пловчиха бронзовый призёр чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 Алина Змушко прокомментировала ситуацию с болезнью Евгении Чикуновой накануне финала на 200 м брассом у женщин на ЧМ-2025. Белоруска отметила, что её ротавирус обошёл стороной.
– К сожалению, Евгения Чикунова была не до конца здорова. А вас болезни обошли стороной, всё в порядке?
– Если вы про ротавирус, то, слава богу, всё в норме. Подошла к финалу в хорошей форме, чувствовала, что готова, что сегодня мой день. Жене я, конечно, желаю здоровья. Грустно, что так вышло, — сказала Змушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
После финала на 200 м брассом стало известно, что последние дни перед решающим заплывом Чикунова испытывала недомогание.
- 1 августа 2025
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