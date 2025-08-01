Белорусская пловчиха Змушко: ни одного косого взгляда за два чемпионата мира не встретила

Белорусская пловчиха бронзовый призёр чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 Алина Змушко рассказала о взаимоотношениях со спортсменами из других стран. Она отметила дружелюбную атмосферу на турнирах.

«Мы все хорошо здесь общаемся, друг друга поддерживаем. Вот реально, ни одного косого взгляда за два чемпионата мира не встретила! Причём дружеская атмосфера не только у нас в брассе, мы и с другими дисциплинами общаемся, и с пацанами, и с девушками», — сказала Змушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Сегодня, 1 августа, в финале ЧМ-2025 Змушко стала третьей на дистанции 200 м брассом.