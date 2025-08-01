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«Я давно к этому шла». Алина Змушко — о завоевании бронзовой медали водного ЧМ-2025

«Я давно к этому шла». Алина Змушко — о завоевании бронзовой медали водного ЧМ-2025
Алина Змушко
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Пловчиха из Беларуси Алина Змушко высказалась о третьем месте на ЧМ-2025 в Сингапуре. Белоруска попала в призы на дистанции 200 м брассом.

– Алина, какие первые эмоции после заплыва?
– Я сначала даже не поверила, что попала в число медалисток, не поняла, что происходит. Очень долго смотрела, на каком я всё-таки месте. Смотрела на табло и видела два третьих места, думала, может, что-то поменяется. Но когда всё подтвердилось, я испытала восторг и удивление в хорошем смысле. Безгранично была рада, что у меня получилось.

– Сейчас, когда медаль уже у вас в руках, пришло осознание, что случилось?
– Конечно, сейчас я уже осознала момент триумфа. Во время церемонии награждения удалось почувствовать весь этот спектр эмоций, который я желаю ощутить каждому спортсмену. Это моя первая медаль чемпионатов мира, я давно к этому шла и рада, что наконец-то всё получилось. Медали – это всегда хорошо, вне зависимости от времени и старта, — сказала Змушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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