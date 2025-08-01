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Стала известна реакция 12-летней китаянки, которая завоевала медаль ЧМ-2025 по плаванию

Стала известна реакция 12-летней китаянки, которая завоевала медаль ЧМ-2025 по плаванию
Юй Цзыди
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12-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди прокомментировала успех на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре. Цзыди стала бронзовым призёром женской эстафеты 4х200 м вольным стилем.

«Я была тронута. Это очень трогательно, очень приятное чувство», — приводит слова Цзыди RMC Sport.

В Сингапуре Цзыди также дважды оставалась в шаге от медали в личных дисциплинах (четвёртое место на 200-метровках комплексом и баттерфляем). Ранее исполнительный директор Международной федерации водных видов (World Aquatics) Брент Новицки заявил, что организация пересмотрит правила допуска спортсменов до участия в чемпионатах мира после феноменального выступления 12-летней китаянки Юй Цзыди в Сингапуре.

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