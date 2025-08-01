«Пишут, что мои рекорды нигерийские». Пловчиха ответила хейтерам из-за расизма в соцсетях

Итальянская пловчиха Сара Куртис высказалась по поводу критики в свой адрес после того, как установила национальные рекорды Италии. В Сети в её адрес прозвучали обвинения из-за происхождения её отца — он из Нигерии.

Сегодня, 1 августа, она заняла последнее место на ЧМ-2025 в Сингапуре в заплыве на 100 м вольным стилем и также столкнулась с критикой, пишет La Gazzetta dello Sport.

«Некоторые пишут, что мои рекорды Италии на самом деле нигерийские. Это отвратительные слова. Эти люди должны хотя бы раз открыть Конституцию и узнать, что одно из условий получения гражданства — наличие как минимум одного родителя-итальянца», — приводит слова Куртис La Gazzetta dello Sport.

Сара Куртис является чемпионкой мира на короткой воде, а также многократным призёром ЧМ на длинной воде.