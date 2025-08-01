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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 2 августа

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 2 августа
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Завтра, 2 августа, состоится очередной день соревнований в прыжках в воду и плавании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 23-го соревновательного дня турнира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 2 августа (время московское):

Прыжки в воду.

  • 13:02. Женщины. Трамплин 3 м.

Плавание.

  • 14:02. Женщины. 50 м баттерфляй.
  • 14:09. Мужчины. 50 м вольный стиль.
  • 14:17. Женщины. 200 м на спине.
  • 14:43. Мужчины. 100 м баттерфляй.
  • 15:21. Женщины. 800 м вольный стиль.
  • 15:42. Микст. Эстафета 4х100 м вольный стиль.
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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