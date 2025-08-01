Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 2 августа
В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Завтра, 2 августа, состоится очередной день соревнований в прыжках в воду и плавании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 23-го соревновательного дня турнира.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 2 августа (время московское):
Прыжки в воду.
- 13:02. Женщины. Трамплин 3 м.
Плавание.
- 14:02. Женщины. 50 м баттерфляй.
- 14:09. Мужчины. 50 м вольный стиль.
- 14:17. Женщины. 200 м на спине.
- 14:43. Мужчины. 100 м баттерфляй.
- 15:21. Женщины. 800 м вольный стиль.
- 15:42. Микст. Эстафета 4х100 м вольный стиль.
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