Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 2 августа

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Завтра, 2 августа, состоится очередной день соревнований в прыжках в воду и плавании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 23-го соревновательного дня турнира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 2 августа (время московское):

Прыжки в воду.

13:02. Женщины. Трамплин 3 м.

Плавание.