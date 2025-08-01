Хуберт Кош — о победе на ЧМ-2025: извините за подробности, но меня вырвало после финала

Олимпийский чемпион — 2024, двукратный чемпион мира венгерский пловец Хуберт Кош прокомментировал победный для себя заплыв в рамках ЧМ-2025 на дистанции 200 м на спине. Он отметил, что испытал проблемы со здоровьем сразу после финиша.

«Это было здорово. Честно говоря, чувствую себя не очень после этого. Здесь у меня тяжёлое расписание, но я действительно очень рад, как всё складывается.

Я выложился полностью, оставил всё в бассейне. Могло быть и лучше, однако после сложной сессии вчера, с финалом на 200 м комплексом, это всё, на что я был способен. На целую секунду лучше моего личного рекорда, новый рекорд Европы. Понимаю, что должен был радоваться больше. Извините за подробности, но меня вырвало после финала прямо в микст-зоне, так что сейчас восстанавливаюсь.

Конечно, приятно выиграть ещё один титул чемпиона мира, горжусь этим. И ещё: у меня теперь две медали ЧМ, подобное впервые у меня. Однако сейчас вижу, что парни становятся лучше, быстрее, так что мне нужно работать ещё усерднее. Они сокращают отставание, а я приближаюсь к мировому рекорду — и то и другое даёт мне отличную мотивацию на ближайшие месяцы», — приводит слова Коша Swim Swam.