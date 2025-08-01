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Хуберт Кош — о победе на ЧМ-2025: извините за подробности, но меня вырвало после финала

Хуберт Кош — о победе на ЧМ-2025: извините за подробности, но меня вырвало после финала
Хуберт Кош
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Олимпийский чемпион — 2024, двукратный чемпион мира венгерский пловец Хуберт Кош прокомментировал победный для себя заплыв в рамках ЧМ-2025 на дистанции 200 м на спине. Он отметил, что испытал проблемы со здоровьем сразу после финиша.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 200 м на спине
01 августа 2025, пятница. 15:05 МСК
Окончено
1
Хуберт Кош
Венгрия
1:53.19
2
Питер Кётце
ЮАР
+0.17
3
Йоанн Ндойе-Бруар
Франция
+1.43

«Это было здорово. Честно говоря, чувствую себя не очень после этого. Здесь у меня тяжёлое расписание, но я действительно очень рад, как всё складывается.

Я выложился полностью, оставил всё в бассейне. Могло быть и лучше, однако после сложной сессии вчера, с финалом на 200 м комплексом, это всё, на что я был способен. На целую секунду лучше моего личного рекорда, новый рекорд Европы. Понимаю, что должен был радоваться больше. Извините за подробности, но меня вырвало после финала прямо в микст-зоне, так что сейчас восстанавливаюсь.

Конечно, приятно выиграть ещё один титул чемпиона мира, горжусь этим. И ещё: у меня теперь две медали ЧМ, подобное впервые у меня. Однако сейчас вижу, что парни становятся лучше, быстрее, так что мне нужно работать ещё усерднее. Они сокращают отставание, а я приближаюсь к мировому рекорду — и то и другое даёт мне отличную мотивацию на ближайшие месяцы», — приводит слова Коша Swim Swam.

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