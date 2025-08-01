Американка Кейт Дугласс высказалась о соперничестве с Евгенией Чикуновой на ЧМ-2025
Поделиться
Двукратная олимпийская чемпионка американская пловчиха Кейт Дугласс прокомментировала участие в финале дистанции 200 м брассом на ЧМ-2025 вместе с россиянкой Евгенией Чикуновой. Это было первое очное противостояние спортсменок на данном уровне.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 200 м брасс
01 августа 2025, пятница. 15:14 МСК
Окончено
1
Кейт Дугласс
США
2:18.50
2
Евгения Чикунова
Россия
+1.46
3
Алина Змушко
Беларусь
+5.02
3
Кайлин Корбетт
ЮАР
+5.02
Дугласс одержала победу на 200 м брассом, а Чикунова заняла второе место. Позднее выяснилось, что россиянка заболела перед стартом соревнований.
«Честно говоря, я была действительно воодушевлена возможностью проплыть с ней сегодня. Чувствовала, что мы обе подтолкнём друг друга к лучшему. И, если честно, если бы я не соревновалась с ней, то не уверена, что проплыла бы 2.18. Это действительно помогло мне выжать из себя максимум», — приводит слова Дугласс Swim Swam.
Комментарии
- 1 августа 2025
-
22:25
-
22:14
-
22:04
-
21:37
-
21:16
-
20:17
-
20:15
-
20:00
-
19:40
-
19:24
-
18:22
-
17:58
-
17:53
-
17:24
-
17:21
-
17:18
-
17:17
-
17:02
-
16:59
-
16:54
-
16:48
-
16:33
-
16:24
-
16:10
-
16:06
-
16:01
-
15:59
-
15:58
-
15:54
-
15:48
-
15:48
-
15:42
-
15:35
-
15:29
-
15:18