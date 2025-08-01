Американка Кейт Дугласс высказалась о соперничестве с Евгенией Чикуновой на ЧМ-2025

Двукратная олимпийская чемпионка американская пловчиха Кейт Дугласс прокомментировала участие в финале дистанции 200 м брассом на ЧМ-2025 вместе с россиянкой Евгенией Чикуновой. Это было первое очное противостояние спортсменок на данном уровне.

Дугласс одержала победу на 200 м брассом, а Чикунова заняла второе место. Позднее выяснилось, что россиянка заболела перед стартом соревнований.

«Честно говоря, я была действительно воодушевлена возможностью проплыть с ней сегодня. Чувствовала, что мы обе подтолкнём друг друга к лучшему. И, если честно, если бы я не соревновалась с ней, то не уверена, что проплыла бы 2.18. Это действительно помогло мне выжать из себя максимум», — приводит слова Дугласс Swim Swam.