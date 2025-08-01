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Американка Кейт Дугласс высказалась о соперничестве с Евгенией Чикуновой на ЧМ-2025

Американка Кейт Дугласс высказалась о соперничестве с Евгенией Чикуновой на ЧМ-2025
Кейт Дугласс и Евгения Чикунова
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Двукратная олимпийская чемпионка американская пловчиха Кейт Дугласс прокомментировала участие в финале дистанции 200 м брассом на ЧМ-2025 вместе с россиянкой Евгенией Чикуновой. Это было первое очное противостояние спортсменок на данном уровне.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 200 м брасс
01 августа 2025, пятница. 15:14 МСК
Окончено
1
Кейт Дугласс
США
2:18.50
2
Евгения Чикунова
Россия
+1.46
3
Алина Змушко
Беларусь
+5.02
3
Кайлин Корбетт
ЮАР
+5.02

Дугласс одержала победу на 200 м брассом, а Чикунова заняла второе место. Позднее выяснилось, что россиянка заболела перед стартом соревнований.

«Честно говоря, я была действительно воодушевлена возможностью проплыть с ней сегодня. Чувствовала, что мы обе подтолкнём друг друга к лучшему. И, если честно, если бы я не соревновалась с ней, то не уверена, что проплыла бы 2.18. Это действительно помогло мне выжать из себя максимум», — приводит слова Дугласс Swim Swam.

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