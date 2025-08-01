«Была уверенность, что останутся силы». Дугласс — о победе на 200 м брассом на ЧМ-2025

Двукратная олимпийская чемпионка американская пловчиха Кейт Дугласс прокомментировала победу в заплыве 200 м брассом на ЧМ-2025 в Сингапуре. Она отметила, что имела представление о собственных возможностях.

«Моя стратегия на эту дистанцию была такой: начать с 1.06. Я знаю, у меня вторая половина дистанции не такая сильная, как у других, поэтому важно было быстро стартовать. И я знала, что могу это сделать, с учётом того, как улучшился мой заплыв на 100 м на этом чемпионате. Была уверенность, что останутся силы на финиш и что, возможно, смогу показать личный рекорд. Очень довольна результатом на 2.18. Не ожидала, что смогу так быстро проплыть сегодня вечером.

В полуфинале я сделала гораздо меньше гребков, чем обычно, и поняла, что способна проплыть ещё быстрее. Также понимала, что борьба с действующей мировой рекордсменкой подстегнёт меня. Поэтому просто сильно стартовала и пыталась как можно быстрее финишировать.

Очень рада завоевать золото для США, особенно после сложной недели или даже полутора недель, которые у нас были. Для меня было очень важно внести свой вклад в команду, поднять её боевой дух и уверенность перед последними двумя днями чемпионата», — приводит слова Дугласс Swim Swam.