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«Была уверенность, что останутся силы». Дугласс — о победе на 200 м брассом на ЧМ-2025

«Была уверенность, что останутся силы». Дугласс — о победе на 200 м брассом на ЧМ-2025
Кейт Дугласс
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Двукратная олимпийская чемпионка американская пловчиха Кейт Дугласс прокомментировала победу в заплыве 200 м брассом на ЧМ-2025 в Сингапуре. Она отметила, что имела представление о собственных возможностях.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 200 м брасс
01 августа 2025, пятница. 15:14 МСК
Окончено
1
Кейт Дугласс
США
2:18.50
2
Евгения Чикунова
Россия
+1.46
3
Алина Змушко
Беларусь
+5.02
3
Кайлин Корбетт
ЮАР
+5.02

«Моя стратегия на эту дистанцию была такой: начать с 1.06. Я знаю, у меня вторая половина дистанции не такая сильная, как у других, поэтому важно было быстро стартовать. И я знала, что могу это сделать, с учётом того, как улучшился мой заплыв на 100 м на этом чемпионате. Была уверенность, что останутся силы на финиш и что, возможно, смогу показать личный рекорд. Очень довольна результатом на 2.18. Не ожидала, что смогу так быстро проплыть сегодня вечером.

В полуфинале я сделала гораздо меньше гребков, чем обычно, и поняла, что способна проплыть ещё быстрее. Также понимала, что борьба с действующей мировой рекордсменкой подстегнёт меня. Поэтому просто сильно стартовала и пыталась как можно быстрее финишировать.

Очень рада завоевать золото для США, особенно после сложной недели или даже полутора недель, которые у нас были. Для меня было очень важно внести свой вклад в команду, поднять её боевой дух и уверенность перед последними двумя днями чемпионата», — приводит слова Дугласс Swim Swam.

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