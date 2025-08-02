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Арина Суркова показала 10-й результат на дистанции 50 м вольным стилем и вышла в полуфинал

Арина Суркова показала 10-й результат на дистанции 50 м вольным стилем и вышла в полуфинал
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На проходящем в Сингапуре чемпионате мира по водным видам спорта сегодня, 2 августа, продолжаются соревнования в плавании. У женщин в предварительных заплывах на 50 м вольным стилем выступили две россиянки, одна из них вышла в полуфинал.

Арина Суркова показала время 24,64 сек., что является 10-м результатом, который позволил ей пройти в следующую стадию. А вот Александра Кузнецова показала время 25,55 сек. (31-й результат) и пройти дальше не смогла.

Лучшее время у австралийки Мэг Харрис — 24,32.

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля. Соревнования в Сингапуре завершатся 3 августа.

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