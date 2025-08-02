Колесников с лучшим временем на 50 м на спине на ЧМ-2025 вышел в полуфинал, Самусенко тоже

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, в ночь с 1 на 2 августа, проходили заплывы на дистанции 50 м на спине. Российский пловец Климент Колесников показал результат 24,08 и выиграл заплыв, Павел Самусенко стал седьмым с результатом 24,66. Оба пловца вышли в полуфинал турнира.

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA). Изначально турнир должен был пройти в Казани, но 9 февраля 2023 года был перенесён в Сингапур из-за ситуации на Украине.

Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.