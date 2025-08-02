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Степанова: обрадовалась, что выпала честь постоять за нашу команду

Степанова: обрадовалась, что выпала честь постоять за нашу команду
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Российская пловчиха Милана Степанова высказалась о своём выступлении на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта.

«Обрадовалась, что мне выпала такая возможность, честь постоять за нашу команду. Показать хорошее время. После вчерашнего заплыва неожиданного стала увереннее себя чувствовать. Мне кажется, теперь меня ничего не удивит, не напугает.

Эстафету более ожидаемо было, что буду плыть, мне главный тренер сказал, предупредил, что, скорее всего, тебя поставят. Будь готова. Переживала, конечно, было страшно, что плохо проплыву. Рада, что всё получилось. Команда поддержала, пожелала успехов, хорошего результата», – сказала Степанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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