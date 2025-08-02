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Сборная России вышла в финал кролевой микст-эстафеты 4х100 м на ЧМ-2025

Сборная России вышла в финал кролевой микст-эстафеты 4х100 м на ЧМ-2025
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, в ночь с 1 на 2 августа, проходили заплывы кролевой микст-эстафеты 4х100 м. Российская сборная прошла в финал соревнований, показав четвёртый результат (3.24,46).

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA). Изначально турнир должен был пройти в Казани, но 9 февраля 2023 года был перенесён в Сингапур из-за ситуации на Украине.

Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.

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