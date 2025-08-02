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Гайфутдинова: была на седьмом небе от счастья после нашей победы в эстафете

Гайфутдинова: была на седьмом небе от счастья после нашей победы в эстафете
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Российская пловчиха Алина Гайфутдинова оценила своё выступление на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта.

«Очень рада была нашей победе в эстафете, нашей «золотой» эстафете. Я просто на седьмом небе от счастья была. Не понимала тогда, меня трясёт от усталости так от своего «полтинника» или я так безумно за всех рада?

Буду болеть за ребят вечером, у меня завтра две сотни на спине, поэтому меня вряд ли поставят на финал, поберегут. Но пока мы планы не знаем, составы не знаем, вопрос ещё по завтрашней эстафете», – передаёт слова Гайфутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.

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