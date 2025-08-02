Критиковавший допуск россиян немец отказался отвечать на вопросы о российских спортсменах

Немецкий пловец Йоша Зальхов, ранее высказывавший недовольство по поводу допуска спортсменов из России и Беларуси на ЧМ в Сингапуре в нейтральном статусе, отказался отвечать на вопросы о выступлениях нейтральных атлетов на турнире.

«Я концентрируюсь на своих соревнованиях и своём результате. Не отвечаю на вопросы о политике. Это политический вопрос, он не касается спорта», – сказал Зальхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Представитель немецкой сборной также запретил немцу отвечать на вопрос о россиянах на ЧМ.

«Если говорить про свой результат, то я доволен тем, как проходит чемпионат мира. Я взял паузу после Олимпиады, начал тренироваться только в январе, поэтому для текущего момента секунды хорошие.

Обидно, что мы не смогли пробиться в финал мужской эстафеты 4х100 м, но зато сейчас в финале кролевой микст-эстафеты, ждём финал», – добавил Зальхов.

На ЧМ в Сингапуре Зальхов занял 11-е место на дистанции 100 м вольным стилем и 29-е на дистанции 100 м баттерфляем.