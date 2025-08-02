Критиковавший допуск россиян на ЧМ немец оценил уровень турнира в Сингапуре

Немецкий пловец Йоша Зальхов, который ранее выступал против допуска россиян на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре по политическим причинам, оценил уровень соревнований.

«Уровень соревнований очень высокий, за последние годы плавание сильно набрало ход, особенно на «средних» дистанциях. Есть, конечно, разница в уровне роста между дисциплинами, но общая тенденция видна – секунды всё быстрее и быстрее.

В какой-то степени я был даже шокирован результатами, всё-таки постолимпийский сезон, в такой момент далеко не все и всегда показывают по-настоящему хорошие секунды, но уровень конкуренции в любом случае будет расти, особенно в связи с тем, что добавились 50-метровые дистанции на Олимпиаду, это значит, что нужно не останавливаться и работать дальше», – сказал Зальхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, турнир завершится завтра, 3 августа.

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