Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Критиковавший допуск россиян на ЧМ немец оценил уровень турнира в Сингапуре

Критиковавший допуск россиян на ЧМ немец оценил уровень турнира в Сингапуре
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкий пловец Йоша Зальхов, который ранее выступал против допуска россиян на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре по политическим причинам, оценил уровень соревнований.

«Уровень соревнований очень высокий, за последние годы плавание сильно набрало ход, особенно на «средних» дистанциях. Есть, конечно, разница в уровне роста между дисциплинами, но общая тенденция видна – секунды всё быстрее и быстрее.

В какой-то степени я был даже шокирован результатами, всё-таки постолимпийский сезон, в такой момент далеко не все и всегда показывают по-настоящему хорошие секунды, но уровень конкуренции в любом случае будет расти, особенно в связи с тем, что добавились 50-метровые дистанции на Олимпиаду, это значит, что нужно не останавливаться и работать дальше», – сказал Зальхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, турнир завершится завтра, 3 августа.

Ефимова, Рылов и другие звёзды плавания поздравили Овечкина

Материалы по теме
Немецкий пловец раскритиковал допуск россиян на ЧМ в Сингапуре в нейтральном статусе
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android