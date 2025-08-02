Райан Лохте разместил фото с «похорон» сборной США после провала в эстафете 4x200 м в/с

Шестикратный олимпийский чемпион американец Райан Лохте сделал картинку на своей странице в соцсетях с «похорон» сборной США по плаванию после провала в эстафете 4x200 м вольным стилем на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре.

Лохте сделал коллаж, на котором изображена надгробная плита с надписью: «Сборная США по плаванию, 1980 — 2025, 45 лет. Они высоко задирали планку — до тех пор, пока не перестали к ней тянуться».

Фото: Из личного архива Райана Лохте

«У США есть три года, чтобы что-то поменять», — подписал фото Лохте.

Фото репостнул 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс.

В пятницу, 1 августа, американские пловцы остались без медалей в мужской эстафете 4x200 м вольным стилем, заняв четвёртое место. В медальном зачёте ЧМ-2025 по водным видам спорта США занимает третье место (6 золотых, 10 серебряных, 7 бронзовых). У лидера, команды Китая, восемь наград высшего достоинства.

Через три года, в 2028 году, в Лос-Анджелесе (США) пройдут летние Олимпийские игры.