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Олимпийскую чемпионку Ша’Карри Ричардсон арестовали за нападение на своего бойфренда

Олимпийскую чемпионку Ша’Карри Ричардсон арестовали за нападение на своего бойфренда
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Олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира американская легкоатлетка Ша’Карри Ричардсон была арестована по обвинению в нападении на своего возлюбленного, бегуна Кристиана Коулмана. Об этом сообщает AP News.

Согласно полицейскому отчёту, Ричардсон была арестована за домашнее насилие четвёртой степени. 25-летняя Ричардсон была доставлена в исправительное учреждение в Де-Мойне (штат Вашингтон) 27 июля и освобождена на следующий день.

Инцидент произошёл в аэропорту Сиэтл-Такома. Сотрудник получил уведомление от руководителя службы безопасности о конфликте между Ричардсон и Коулманом.

Полицейский просмотрел записи с камер и увидел, как Ричардсон схватила рюкзак Коулмана и вырвала его, а затем не давала ему пройти мимо, загородив путь. Ричардсон прижала его к стене, а также бросила в Коулмана какой-то предмет, предположительно, наушники.

В источнике отмечается, что Коулман отказался участвовать в расследовании, так как не считал себя жертвой.

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