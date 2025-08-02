Кристина Ильиных вышла в финал ЧМ-2025 на трёхметровом трамплине

Российская прыгунья в воду Кристина Ильиных вышла в финал соревнований на трёхметровом трамплине на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

В сумме за пять попыток Ильиных набрала 308,30 балла и заняла пятую строчку. Лучший результат по итогам полуфинала показала китаянка Чен Дживень (358,05). Ещё одна представительница России, Елизавета Кузина, завершила борьбу за медали на предварительной стадии турнира.

Медали в женских соревнованиях на трёхметровом трамплине будут разыграны сегодня, 2 августа.

Ранее Кристина Ильиных заняла шестое место на ЧМ-2025 на метровом трамплине.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа.