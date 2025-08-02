Дуда выбыл с кибертурнира по шахматам из-за случайного клика мышкой не в ту клетку

Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда вылетел с киберспортивного турнира Esports World Cup по шахматам в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) из-за того, что случайно кликнул мышкой не туда.

На пятом ходу польский шахматист хотел поставить фигуру на d5, но промахнулся и сходил на d6, после чего тут же сдался своему сопернику — узбекскому гроссмейстеру Нодирбеку Абдусатторову.

Фото: Кадр из трансляции

16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен стал победителем соревнований в Саудовской Аравии, которые проходили с 29 июля по 1 августа. Россиянин Ян Непомнящий занял 7-8-е место на турнире.

В финале Карлсен, представляющий Team Liquid, выиграл у француза Алирезы Фируджи из Team Falcons со счётом 3:1, 3:1. Главный приз турнира — $ 250 тыс.