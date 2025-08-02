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«Лучшая!» Юлия Ефимова отреагировала на серебро Евгении Чикуновой на чемпионате мира

«Лучшая!» Юлия Ефимова отреагировала на серебро Евгении Чикуновой на чемпионате мира
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Российская пловчиха, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова поздравила Евгению Чикунову с завоеванием серебряной медали чемпионата мира — 2025 в Сингапуре. 20-летняя Чикунова финишировала второй в финале заплыва на дистанции 200 м брассом.

«Лучшая! Борец. С первой медалью чемпионата мира! Дальше — больше», — написала Ефимова на личной странице в социальных сетях.

Чикунова завершила дистанцию с результатом 2.19,96. Чемпионкой в этом виде программы стала американка Кейт Дугласс, показавшая время 2.18,50. Бронзовую награду выиграла южноафриканка Кайлин Корбетт (2.23,52).

Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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