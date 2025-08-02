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Стал известен состав сборной России на финал смешанной эстафеты вольным стилем на ЧМ-2025

Международная федерации водных видов (World Aquatics) опубликовала составы команд на финал смешанной эстафеты 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре.

Сборная России выступит в следующем составе:

Егор Корнев

Иван Гирёв

Дарья Трофимова

Дарья Клепикова.

Также на дистанцию выйдут команды Германии, Испании, Нидерландов, США, Франции, Италии и Канады.

Финал эстафеты состоится сегодня, 2 августа, и начнётся приблизительно в 15:42.

В предварительном заплыве российская сборная показала четвёртый результат (3.24,46). За команду выступали Владислав Гринев, Иван Гирёв, Алина Гайфутдинова и Милана Степанова.

Ранее российские пловцы победили в комбинированной смешанной эстафете на ЧМ—2025. В состав команды вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова.