«Это часть моей жизни». Пловец Максим Ступин рассказал, за какой клуб болеет в РПЛ

Российский пловец Максим Ступин рассказал о своём увлечении футболом и том, за какую команду болеет в чемпионате страны.

«Отец в детстве привил привычку, а сейчас часть моей жизни — болеть за «Спартак». Смотрю каждый матч, поддерживаю и переживаю за ребят. Знаю наизусть всех игроков, кто тренер, какой следующий матч, контролирую каждый процесс в клубе. Когда есть время — хожу на стадион.

В дальнейшем хотел бы связать свою жизнь с комментаторством, но не плавания, а футбола, потому что болен игрой, хочу рассказывать людям», — сказал Ступин в эфире «Матч ТВ».

25-летний Ступин — чемпион России на дистанции 400 м комплексом, чемпион Европы среди юниоров на этой же дистанции, обладатель бронзовой медали Универсиады-2019, участник Олимпийских игр — 2020.