Кристина Ильиных заняла седьмое место в прыжках в воду с трамплина 3 м, выиграла китаянка
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Прыгунья в воду Кристина Ильиных стала седьмой в финале прыжков с трамплина высотой 3 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Спортсменка набрала 310,30 балла.
Победу одержала китаянка Ивэнь Чэнь с результатом 389,70 балла. Второе место заняла ещё одна представительница Китая Цзя Чэнь (356,40). Тройку призёров замкнула итальянка Кьяра Пеллакани (323,20).
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Женщины. Трамплин 3 м
02 августа 2025, суббота. 13:02 МСК
Окончено
1
Ивэнь Чэнь
Китай
389.70
2
Цзя Чэнь
Китай
356.40
3
Кьяра Пеллакани
Италия
323.20
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Результаты:
- Ивэнь Чэнь (Китай) — 389,70 балла.
- Цзя Чэнь (Китай) — 356,40.
- Кьяра Пеллакани (Италия) — 323,70.
- Лена Хенчель (Германия) — 321,60.
- Саяка Миками (Япония) — 320,15.
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