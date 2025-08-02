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Кристина Ильиных заняла седьмое место в прыжках в воду с трамплина 3 м, выиграла китаянка

Кристина Ильиных заняла седьмое место в прыжках в воду с трамплина 3 м, выиграла китаянка
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Прыгунья в воду Кристина Ильиных стала седьмой в финале прыжков с трамплина высотой 3 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Спортсменка набрала 310,30 балла.

Победу одержала китаянка Ивэнь Чэнь с результатом 389,70 балла. Второе место заняла ещё одна представительница Китая Цзя Чэнь (356,40). Тройку призёров замкнула итальянка Кьяра Пеллакани (323,20).

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Женщины. Трамплин 3 м
02 августа 2025, суббота. 13:02 МСК
Окончено
1
Ивэнь Чэнь
Китай
389.70
2
Цзя Чэнь
Китай
356.40
3
Кьяра Пеллакани
Италия
323.20

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Результаты:

  1. Ивэнь Чэнь (Китай) — 389,70 балла.
  2. Цзя Чэнь (Китай) — 356,40.
  3. Кьяра Пеллакани (Италия) — 323,70.
  4. Лена Хенчель (Германия) — 321,60.
  5. Саяка Миками (Япония) — 320,15.
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