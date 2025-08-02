Кристина Ильиных заняла седьмое место в прыжках в воду с трамплина 3 м, выиграла китаянка

Прыгунья в воду Кристина Ильиных стала седьмой в финале прыжков с трамплина высотой 3 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Спортсменка набрала 310,30 балла.

Победу одержала китаянка Ивэнь Чэнь с результатом 389,70 балла. Второе место заняла ещё одна представительница Китая Цзя Чэнь (356,40). Тройку призёров замкнула итальянка Кьяра Пеллакани (323,20).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Результаты: