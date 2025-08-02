Егор Корнев стал пятым на 50 м вольным стилем на чемпионате мира, победил австралиец

Пловец Егор Корнев занял пятое место в финале заплыва на дистанции 50 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Спортсмен показал результат 21,53 секунды.

Победу одержал представитель Австралии Кэмерон Макэвой с результатом 21,14 секунды. Второе место занял Бенджамин Прауд из Великобритании (21,26). Тройку призёров замкнул американец Джек Алекси (21,46).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 50 м вольный стиль. Результаты: