Егор Корнев стал пятым на 50 м вольным стилем на чемпионате мира, победил австралиец
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Пловец Егор Корнев занял пятое место в финале заплыва на дистанции 50 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Спортсмен показал результат 21,53 секунды.
Победу одержал представитель Австралии Кэмерон Макэвой с результатом 21,14 секунды. Второе место занял Бенджамин Прауд из Великобритании (21,26). Тройку призёров замкнул американец Джек Алекси (21,46).
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 50 м вольный стиль
02 августа 2025, суббота. 14:09 МСК
Окончено
1
Кэмерон Макэвой
Австралия
21.14
2
Бенджамин Прауд
Великобритания
+0.12
3
Джек Алекси
США
+0.32
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 50 м вольный стиль. Результаты:
- Кэмерон Макэвой (Австралия) — 21,14.
- Бенджамин Прауд (Великобритания) — отставание 0,12.
- Джек Алекси (США) +0,32.
- Леонардо Деплано (Италия) +0,38.
- Егор Корнев (Россия) +0,39.
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