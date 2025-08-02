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Китаянки на протяжении 24 лет не проигрывают в прыжках с трёхметрового трамплина на ЧМ

Китаянки на протяжении 24 лет не проигрывают в прыжках с трёхметрового трамплина на ЧМ
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Сегодня, 2 августа, китаянка Ивэнь Чэнь завоевала золотую медаль в прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. Представительницы Китая не проигрывают в этой дисциплине на чемпионатах мира с 2001 года.

Последней чемпионкой мира не из Китая в прыжках с трёхметрового трамплина была россиянка Юлия Пахалина, завоевавшая золото в 1998 году в австралийском Перте.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Результаты:

1. Ивэнь Чэнь (Китай) — 389,70 балла.
2. Цзя Чэнь (Китай) — 356,40.
3. Кьяра Пеллакани (Италия) — 323,70.
4. Лена Хенчель (Германия) — 321,60.
5. Саяка Миками (Япония) — 320,15...
7. Кристина Ильиных (Россия) — 310,30.

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