Китаянки на протяжении 24 лет не проигрывают в прыжках с трёхметрового трамплина на ЧМ

Сегодня, 2 августа, китаянка Ивэнь Чэнь завоевала золотую медаль в прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. Представительницы Китая не проигрывают в этой дисциплине на чемпионатах мира с 2001 года.

Последней чемпионкой мира не из Китая в прыжках с трёхметрового трамплина была россиянка Юлия Пахалина, завоевавшая золото в 1998 году в австралийском Перте.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Результаты:

1. Ивэнь Чэнь (Китай) — 389,70 балла.

2. Цзя Чэнь (Китай) — 356,40.

3. Кьяра Пеллакани (Италия) — 323,70.

4. Лена Хенчель (Германия) — 321,60.

5. Саяка Миками (Япония) — 320,15...

7. Кристина Ильиных (Россия) — 310,30.