Минаков стал шестым в финале 100-метровки баттерфляем на ЧМ, француз Груссе взял золото

Пловец Андрей Минаков финишировал на шестом месте на дистанции 100 м баттерфляем в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Спортсмен показал результат 50,90 секунды.

Победу одержал французский спортсмен Максим Груссе со временем 49,62 секунды. Второе место занял швейцарец Ноэ Понти (49,83). Тройку призёров замкнул представитель Канады Илья Харун (50,07).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 100 м баттерфляй. Результаты: