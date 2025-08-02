Минаков стал шестым в финале 100-метровки баттерфляем на ЧМ, француз Груссе взял золото
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Пловец Андрей Минаков финишировал на шестом месте на дистанции 100 м баттерфляем в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Спортсмен показал результат 50,90 секунды.
Победу одержал французский спортсмен Максим Груссе со временем 49,62 секунды. Второе место занял швейцарец Ноэ Понти (49,83). Тройку призёров замкнул представитель Канады Илья Харун (50,07).
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 100 м баттерфляй
02 августа 2025, суббота. 14:43 МСК
Окончено
1
Максим Груссе
Франция
49.62
2
Ноэ Понти
Швейцария
+0.21
3
Илья Харун
Канада
+0.45
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 100 м баттерфляй. Результаты:
- Максим Груссе (Франция) — 50,90.
- Ноэ Понти (Швейцария) — отставание 0,21.
- Илья Харун (Канада) +0,45.
- Джош Линдо (Канада) +0,47.
- Мэттью Темпл (Австралия) +0,95.
- Андрей Минаков (Россия) +1,28.
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