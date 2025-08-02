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Арина Суркова не смогла пробиться в финал ЧМ-2025 на 50 м вольным стилем

Арина Суркова не смогла пробиться в финал ЧМ-2025 на 50 м вольным стилем
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Российская пловчиха Арина Суркова не смогла выйти в финал на 50 м вольным стилем в рамках чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Она показала 13-е время по итогам двух полуфиналов, проплыв дистанцию за 24,64.

Лучший результат в полуфинале показала польская пловчиха Катаржина Васек — 24,19. Финал в этой дисциплине состоится в воскресенье, 3 августа.

Сегодня, 2 августа, Суркова заняла пятое место в финале 50-метровки баттерфляем на чемпионате мира — 2025, а российский пловец Егор Корнев показал такой же результат в решающем заплыве на дистанции 50 м вольным стилем.

Чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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