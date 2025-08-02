Минаков — о шестом месте на ЧМ: разочарован? Конечно, разочарован, глупый вопрос

Пловец Андрей Минаков прокомментировал своё выступление в финале чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 100 м баттерфляем. Спортсмен показал результат 50,90 секунды и занял шестое место.

«Мне нечего сказать по своему заплыву. Разочарован? Конечно, разочарован, о чём спрашивать, глупый вопрос, нечего ответить. Ощущения обычные, но как не пытался сделать быстрее вторую половину, ничего не получается. Что на душе? Не хочу отвечать.

Я ставил задачу в первую очередь выплыть из 50,80. Он уже колышется передо мной шесть лет, какие только сотые я уже не пробовал. Хочется быстрее», — передаёт слова Минакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.