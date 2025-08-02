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Минаков — о шестом месте на ЧМ: разочарован? Конечно, разочарован, глупый вопрос

Минаков — о шестом месте на ЧМ: разочарован? Конечно, разочарован, глупый вопрос
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Пловец Андрей Минаков прокомментировал своё выступление в финале чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 100 м баттерфляем. Спортсмен показал результат 50,90 секунды и занял шестое место.

«Мне нечего сказать по своему заплыву. Разочарован? Конечно, разочарован, о чём спрашивать, глупый вопрос, нечего ответить. Ощущения обычные, но как не пытался сделать быстрее вторую половину, ничего не получается. Что на душе? Не хочу отвечать.

Я ставил задачу в первую очередь выплыть из 50,80. Он уже колышется передо мной шесть лет, какие только сотые я уже не пробовал. Хочется быстрее», — передаёт слова Минакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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