Колесников с лучшим результатом вышел в финал ЧМ на 50 м на спине, Самусенко — второй
Пловцы Климент Колесников и Павел Самусенко вышли в финал чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 50 м на спине. В полуфинале спортсмены заняли первое и второе место соответственно.
Колесников преодолел дистанцию за 24,16 секунды, Самусенко — за 24,31. Тройку лучших в полуфинале замкнул южноафриканец Питер Кётце (24,32).
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 50 м на спине, полуфиналы. Результаты:
- Климент Колесников (Россия) — 24,16.
- Павел Самусенко (Россия) — 24,31.
- Питер Кётце (ЮАР) — 24,32.
Финал на этой дистанции состоится завтра, 3 августа. Начало — в 14:02 мск.
Комментарии