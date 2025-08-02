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Колесников с лучшим результатом вышел в финал ЧМ на 50 м на спине, Самусенко — второй

Колесников с лучшим результатом вышел в финал ЧМ на 50 м на спине, Самусенко — второй
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Пловцы Климент Колесников и Павел Самусенко вышли в финал чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 50 м на спине. В полуфинале спортсмены заняли первое и второе место соответственно.

Колесников преодолел дистанцию за 24,16 секунды, Самусенко — за 24,31. Тройку лучших в полуфинале замкнул южноафриканец Питер Кётце (24,32).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 50 м на спине, полуфиналы. Результаты:

  1. Климент Колесников (Россия) — 24,16.
  2. Павел Самусенко (Россия) — 24,31.
  3. Питер Кётце (ЮАР) — 24,32.

Финал на этой дистанции состоится завтра, 3 августа. Начало — в 14:02 мск.

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