Кэти Ледеки выиграла 800 м вольным стилем на ЧМ-2025 с рекордом соревнований
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Американская пловчиха Кэти Ледеки стала победительницей чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на 800-метровке вольным стилем. Она проплыла дистанцию за 8.05,62, установив новый рекорд чемпионатов мира.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 800 м вольный стиль
02 августа 2025, суббота. 15:21 МСК
Окончено
1
Кэти Ледеки
США
8:05.62
2
Лани Паллистер
Австралия
+0.36
3
Саммер Макинтош
Канада
+1.67
Лани Паллистер из Австралии завоевала серебряную медаль, проиграв лидеру 0,36. Тройку призёров замкнула канадка Саммер Макинтош (1,67).
Для Ледеки эта победа стала 23-й на чемпионатах мира по водным видам спорта. Это рекордный показатель у женщин.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 800 м в/c. Финал:
- Кэти Ледеки (CША) - 8.05,62.
- Лани Паллистер (Австралия) — отставание 0,36.
- Саммер Макинтош (Канада) +1,67.
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