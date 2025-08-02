Кэти Ледеки выиграла 800 м вольным стилем на ЧМ-2025 с рекордом соревнований

Американская пловчиха Кэти Ледеки стала победительницей чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на 800-метровке вольным стилем. Она проплыла дистанцию за 8.05,62, установив новый рекорд чемпионатов мира.

Лани Паллистер из Австралии завоевала серебряную медаль, проиграв лидеру 0,36. Тройку призёров замкнула канадка Саммер Макинтош (1,67).

Для Ледеки эта победа стала 23-й на чемпионатах мира по водным видам спорта. Это рекордный показатель у женщин.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 800 м в/c. Финал: