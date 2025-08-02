Колесников поделился впечатлениями от полуфинала ЧМ на дистанции 50 м на спине

Российский пловец Климент Колесников прокомментировал выход в финал чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 50 м на спине с первым временем.

«Ничего необычного, плывёшь, как плывёшь. Хочется быстрее, но пока так. Давит ли первое время в полуфинале? Нет, абсолютно. Выбирать дорожку? На 50 м дорожку выбрать не получится.

Удобно, когда в заплыве всё по одной, всё по четвёртой плыть – нормально. Видеть соперников? На этой дистанции неважно. На «полтиннике» ты их либо сзади, либо спереди видишь», – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ещё один представитель России Павел Самусенко также вышел в финал ЧМ-2025, показав второе время.