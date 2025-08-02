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Российские пловцы завоевали серебро ЧМ в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем

Российские пловцы завоевали серебро ЧМ в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем
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Сборная России по плаванию выиграла серебряные награды в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. За команду выступали Егор Корнев, Иван Гирёв, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Спортсмены проплыли дистанцию за 3.19,68.

Победу одержала сборная США с новым мировым рекордом (3.18,48). Тройку призёров замкнули пловцы из Франции (3.21,35).

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Микст. Эстафета 4х100 м вольный стиль
02 августа 2025, суббота. 15:42 МСК
Окончено
1
США
3:18.48
2
Россия
3
Франция
+2.87

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Микст. Эстафета 4x100 м вольный стиль. Результаты:

  1. США — 3.18,48.
  2. Россия — 3.19,68.
  3. Франция — 3.21,35.
  4. Италия — 3.21,48.
  5. Нидерланды — 3.21,71.
  6. Канада — 3.23,16.
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