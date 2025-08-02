Российские пловцы завоевали серебро ЧМ в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем

Сборная России по плаванию выиграла серебряные награды в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. За команду выступали Егор Корнев, Иван Гирёв, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Спортсмены проплыли дистанцию за 3.19,68.

Победу одержала сборная США с новым мировым рекордом (3.18,48). Тройку призёров замкнули пловцы из Франции (3.21,35).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Микст. Эстафета 4x100 м вольный стиль. Результаты: