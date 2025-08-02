Самусенко: команда пока выступает не очень, и каждый перекладывает груз ответственности

Пловец Павел Самусенко высказался о реакции общественности на выступление команды на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре.

«В каком-то смысле идёт давление на самого себя, к тому же есть ещё какие-то сторонние обстоятельства, которые поджимают. Команда не очень выступает пока. Точнее, выступают хорошо, но в медальном плане хотелось больше, хотелось лучше. И это чувствуется во всех постах, в комментариях, а следом во всей команде. Каждый на себя перекладывает груз ответственности. От этого ещё больше давления, переживаний.

Читаем комментарии, а как иначе. Когда у меня дистанция, я не читаю. Но у меня старт только сегодня был, я пять дней ничего не делал. Вот и залипал в интернете, читал, что про нас пишут. Это можно использовать как мотивацию.

Понятно, что недовольны были не мной, а Пригодой, Климентом, Женей Чикуновой. Но ты читаешь это и думаешь: как бы ещё больше команду не подставить, если ещё и ты провалишься. Но я всеми горжусь, все молодцы. К сожалению, пока есть, что есть», — передаёт слова Самусенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.