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Сборная США установила мировой рекорд в финале микст-эстафеты 4x100 м в/c на ЧМ-2025

Сборная США установила мировой рекорд в финале микст-эстафеты 4x100 м в/c на ЧМ-2025
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Американские пловцы установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Джек Алекси, Патрик Сэммон, Кэйт Дугласс и Торри Хаске проплыли дистанцию за 3.18,48. Предыдущее мировое достижение было установлено в 2023 году и принадлежало сборной Австралии — 3.18,83.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Микст. Эстафета 4х100 м вольный стиль
02 августа 2025, суббота. 15:42 МСК
Окончено
1
США
3:18.48
2
Россия
3
Франция
+2.87

Сборная России выиграла серебряные награды в этой дисциплине. За команду выступали Егор Корнев, Иван Гирёв, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Спортсмены проплыли дистанцию за 3.19,68. Тройку призёров замкнули пловцы из Франции (3.21,35).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Микст. Эстафета 4x100 м вольный стиль. Финал:

1. США — 3.18,48.
2. Россия — 3.19,68.
3. Франция — 3.21,35.
4. Италия — 3.21,48.
5. Нидерланды — 3.21,71.
6. Канада — 3.23,16.

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