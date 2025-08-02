Сборная США установила мировой рекорд в финале микст-эстафеты 4x100 м в/c на ЧМ-2025

Американские пловцы установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Джек Алекси, Патрик Сэммон, Кэйт Дугласс и Торри Хаске проплыли дистанцию за 3.18,48. Предыдущее мировое достижение было установлено в 2023 году и принадлежало сборной Австралии — 3.18,83.

Сборная России выиграла серебряные награды в этой дисциплине. За команду выступали Егор Корнев, Иван Гирёв, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Спортсмены проплыли дистанцию за 3.19,68. Тройку призёров замкнули пловцы из Франции (3.21,35).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Микст. Эстафета 4x100 м вольный стиль. Финал:

1. США — 3.18,48.

2. Россия — 3.19,68.

3. Франция — 3.21,35.

4. Италия — 3.21,48.

5. Нидерланды — 3.21,71.

6. Канада — 3.23,16.