Россия на две секунды обновила рекорд Европы в смешанной кролевой эстафете 4х100 м

Сборная России по плаванию установила новый рекорд Европы в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем. Это произошло на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре, спортсмены преодолели дистанцию за 3.19,68.

Россияне завоевали серебряные награды. За команду выступали Егор Корнев, Иван Гирёв, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова.

Предыдущий континентальный рекорд принадлежал Нидерландам. На чемпионате мира — 2017 года в Будапеште (Венгрия) они показали результат 3.21,81.

Напомним, победу в смешанной эстафете на ЧМ-2025 одержала сборная США с новым мировым рекордом — 3.18,48. Тройку призёров замкнули пловцы из Франции (3.21,35).