Кэти Ледеки стала 23-кратной чемпионкой мира, обновив свой рекорд по числу титулов
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Американская пловчиха Кэти Ледеки стала 23-кратной чемпионкой мира. Сегодня, 2 августа, она завоевала золотую медаль на 800-метровке вольным стилем в рамках ЧМ-2025 в Сингапуре. Она проплыла дистанцию за 8.05,62, установив новый рекорд чемпионатов мира.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 1500 м вольный стиль
29 июля 2025, вторник. 14:15 МСК
Окончено
1
Кэти Ледеки
США
15:26.44
2
Симона Квадарелла
Италия
+5.35
3
Лани Паллистер
Австралия
+14.74
Теперь в активе американки 17 личных золотых медалей первенств мира и шесть эстафетных.
28-летняя Ледеки является рекордсменкой по числу побед на ЧМ по водным видам спорта у женщин. 29 июля в Сингапуре Ледеки завоевала 22-ю золотую медаль на ЧМ, став лучшей на дистанции 1500 м вольным стилем. Она превзошла достижение российской синхронистки Светланы Ромашиной, которая за свою карьеру завоевала 21 титул чемпионки мира в индивидуальных и групповых видах.
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