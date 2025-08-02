Кэти Ледеки стала 23-кратной чемпионкой мира, обновив свой рекорд по числу титулов

Американская пловчиха Кэти Ледеки стала 23-кратной чемпионкой мира. Сегодня, 2 августа, она завоевала золотую медаль на 800-метровке вольным стилем в рамках ЧМ-2025 в Сингапуре. Она проплыла дистанцию за 8.05,62, установив новый рекорд чемпионатов мира.

Теперь в активе американки 17 личных золотых медалей первенств мира и шесть эстафетных.

28-летняя Ледеки является рекордсменкой по числу побед на ЧМ по водным видам спорта у женщин. 29 июля в Сингапуре Ледеки завоевала 22-ю золотую медаль на ЧМ, став лучшей на дистанции 1500 м вольным стилем. Она превзошла достижение российской синхронистки Светланы Ромашиной, которая за свою карьеру завоевала 21 титул чемпионки мира в индивидуальных и групповых видах.