Российские пловцы получили серебряные медали чемпионата мира за смешанную эстафету

Российские пловцы Егор Корнев, Иван Гирёв, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова получили серебряные награды чемпионата мира — 2025 за второе место в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем.

Для Корнева и Гирёва эти награды стали первыми на ЧМ-2025. Трофимова и Клепикова в Сингапуре стали чемпионками мира в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

В финале ЧМ-2025 россияне установили новый рекорд Европы, спортсмены преодолели дистанцию за 3.19,68. Они побили предыдущий рекорд более чем на две секунды (Нидерланды, 3.21,81).

Напомним, победу в смешанной эстафете на ЧМ-2025 одержала сборная США с новым мировым рекордом — 3.18,48. Тройку призёров замкнули пловцы из Франции (3.21,35).