Кэти Ледеки завоевала восьмую золотую медаль на 800 метрах в/с на чемпионатах мира
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Американская пловчиха Кэти Ледеки завоевала восьмую золотую медаль на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионатах мира. Сегодня, 2 августа, она победила в этой дисциплине на ЧМ-2025 в Сингапуре, проплыв в финале за 8.05,62 и установив рекорд чемпионатов мира.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 800 м вольный стиль
02 августа 2025, суббота. 15:21 МСК
Окончено
1
Кэти Ледеки
США
8:05.62
2
Лани Паллистер
Австралия
+0.36
3
Саммер Макинтош
Канада
+1.67
В общей сложности для 28-летней Ледеки это 23-й титул чемпионки мира. В активе американки 17 личных золотых медалей первенств мира и шесть эстафетных. Она является рекордсменкой по числу побед на ЧМ по водным видам спорта у женщин, превзойдя на этом турнире достижение российской синхронистки Светланы Ромашиной, которая за свою карьеру завоевала 21 титул чемпионки мира в индивидуальных и групповых видах.
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