ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 2 августа

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 23-го соревновательного дня турнира, который состоялся 2 августа.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты на 2 августа
Прыжки в воду
Женщины. Трамплин 3 м:
1. Ивэнь Чэнь (Китай) — 389,70 балла.
2. Цзя Чэнь (Китай) — 356,40.
3. Кьяра Пеллакани (Италия) — 323,70.
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7. Кристина Ильиных (Россия) — 310,30.
Плавание
Женщины. 50 м, баттерфляй:
1. Гретчен Уолш (США) — 24,83.
2. Александрия Перкинс (Австралия) — отставание 0,48.
3. Рос Ваноттердейк (Бельгия) +0,60.
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5. Арина Суркова (Россия) +0,76.
Мужчины. 50 м, вольный стиль:
1. Кэмерон Макэвой (Австралия) — 21,14.
2. Бенджамин Прауд (Великобритания) — отставание 0,12.
3. Джек Алекси (США) +0,32.
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5. Егор Корнев (Россия) +0,39.
Женщины. 200 м на спине:
1. Кейли Маккеоун (Австралия) — 2.03,33.
2. Реган Смит (США) — отставание 0,96.
3. Клэр Курзан (США) +2,71.
Мужчины. 100 м, баттерфляй:
1. Максим Груссе (Франция) — 50,90.
2. Ноэ Понти (Швейцария) — отставание 0,21.
3. Илья Харун (Канада) +0,45.
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6. Андрей Минаков (Россия) +1,28.
Женщины. 800 м, вольный стиль:
1. Кэти Ледеки (CША) — 8.05,62.
2. Лани Паллистер (Австралия) — отставание 0,36.
3. Саммер Макинтош (Канада) +1,67.
Микст. Эстафета 4х100 м, вольный стиль:
1. США — 3.18,48.
2. Россия (Егор Корнев, Иван Гирёв, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова) — 3.19,68.
3. Франция — 3.21,35.
Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.