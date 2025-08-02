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ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 2 августа

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 23-го соревновательного дня турнира, который состоялся 2 августа.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты на 2 августа

Прыжки в воду

Женщины. Трамплин 3 м:

1. Ивэнь Чэнь (Китай) — 389,70 балла.

2. Цзя Чэнь (Китай) — 356,40.

3. Кьяра Пеллакани (Италия) — 323,70.

...

7. Кристина Ильиных (Россия) — 310,30.

Плавание

Женщины. 50 м, баттерфляй:

1. Гретчен Уолш (США) — 24,83.

2. Александрия Перкинс (Австралия) — отставание 0,48.

3. Рос Ваноттердейк (Бельгия) +0,60.

...

5. Арина Суркова (Россия) +0,76.

Мужчины. 50 м, вольный стиль:

1. Кэмерон Макэвой (Австралия) — 21,14.

2. Бенджамин Прауд (Великобритания) — отставание 0,12.

3. Джек Алекси (США) +0,32.

...

5. Егор Корнев (Россия) +0,39.

Женщины. 200 м на спине:

1. Кейли Маккеоун (Австралия) — 2.03,33.

2. Реган Смит (США) — отставание 0,96.

3. Клэр Курзан (США) +2,71.

Мужчины. 100 м, баттерфляй:

1. Максим Груссе (Франция) — 50,90.

2. Ноэ Понти (Швейцария) — отставание 0,21.

3. Илья Харун (Канада) +0,45.

...

6. Андрей Минаков (Россия) +1,28.

Женщины. 800 м, вольный стиль:

1. Кэти Ледеки (CША) — 8.05,62.

2. Лани Паллистер (Австралия) — отставание 0,36.

3. Саммер Макинтош (Канада) +1,67.

Микст. Эстафета 4х100 м, вольный стиль:

1. США — 3.18,48.

2. Россия (Егор Корнев, Иван Гирёв, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова) — 3.19,68.

3. Франция — 3.21,35.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.