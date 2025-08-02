Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В Федерации водных видов спорта отреагировали на серебро россиян в микст-эстафете

В Федерации водных видов спорта отреагировали на серебро россиян в микст-эстафете
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Евгений Коротышкин поделился эмоциями от серебряной медали российских пловцов в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2025. Егор Корнев, Иван Гирёв, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова установили рекорд Европы, преодолев дистанцию за 3.19,68.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Микст. Эстафета 4х100 м вольный стиль
02 августа 2025, суббота. 15:42 МСК
Окончено
1
США
3:18.48
2
Россия
3
Франция
+2.87

«Вы посмотрите, какая команда! У нас всегда было три этапа из четырёх. Сейчас очень порадовал Ваня Гирёв, 47,0 — практически лучшее время среди российских кролистов. Разогнался к концу соревнований, это позволило встать на пьедестал. Девчонки, которые по 52,4 сложили, — от старта к старта они приобретают опыт, которого были лишены. Это новая команда, они ещё не пробовали ЧМ по длинной воде, где конкуренция просто зашкаливает, где весь финал укладывается в десятые секунды… Этот старт для них, конечно, является судьбоносным.

Для золота нужно, чтобы наши мальчишки по 46 выкладывали, сейчас они проплыли по 47 секунд. Американцы считают, что их плавание умерло, как это можно оценить? Они держали этот уровень с 80-го года, не оставляли никому шансов. Сейчас есть риск, что они потеряют медальный зачёт, действительно, когда случается провал в каком-то виде, и они разыскивают спинистов, которые плывут хотя бы 52-51 секунду… В настоящий момент у них спинисты плывут по 53 секунды, и это провал для такой страны, которая всегда ковала лидеров. Был конвейер? Да, наверное, так, система подготовки со студенческого спорта — в этом мы пока отстаём», — передаёт слова Коротышкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Эстафета — точно наше всё! Россия взяла серебро чемпионата мира — 2025 с рекордом
Эстафета — точно наше всё! Россия взяла серебро чемпионата мира — 2025 с рекордом
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android