В Федерации водных видов спорта отреагировали на серебро россиян в микст-эстафете

Вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Евгений Коротышкин поделился эмоциями от серебряной медали российских пловцов в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2025. Егор Корнев, Иван Гирёв, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова установили рекорд Европы, преодолев дистанцию за 3.19,68.

«Вы посмотрите, какая команда! У нас всегда было три этапа из четырёх. Сейчас очень порадовал Ваня Гирёв, 47,0 — практически лучшее время среди российских кролистов. Разогнался к концу соревнований, это позволило встать на пьедестал. Девчонки, которые по 52,4 сложили, — от старта к старта они приобретают опыт, которого были лишены. Это новая команда, они ещё не пробовали ЧМ по длинной воде, где конкуренция просто зашкаливает, где весь финал укладывается в десятые секунды… Этот старт для них, конечно, является судьбоносным.

Для золота нужно, чтобы наши мальчишки по 46 выкладывали, сейчас они проплыли по 47 секунд. Американцы считают, что их плавание умерло, как это можно оценить? Они держали этот уровень с 80-го года, не оставляли никому шансов. Сейчас есть риск, что они потеряют медальный зачёт, действительно, когда случается провал в каком-то виде, и они разыскивают спинистов, которые плывут хотя бы 52-51 секунду… В настоящий момент у них спинисты плывут по 53 секунды, и это провал для такой страны, которая всегда ковала лидеров. Был конвейер? Да, наверное, так, система подготовки со студенческого спорта — в этом мы пока отстаём», — передаёт слова Коротышкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.