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Коротышкин — о желании Минакова закончить: могу опровергнуть эту информацию

Коротышкин — о желании Минакова закончить: могу опровергнуть эту информацию
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Вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Евгений Коротышкин высказался по поводу информации о возможном уходе из плавания 23-летнего Андрея Минакова.

«Дельфинисты плавают быстро, из 50 секунд, к этому надо адаптироваться. Минаков сомневается, что стоит оставаться в плавании, это эмоции? Я могу опровергнуть эту информацию, может, неправильно поняли Андрея. У него сейчас большие планы по изменению своей программы, поэтому, может быть, они имел в виду расставание со старой программой и создание новой. Как только результат встаёт, значит, надо что-то менять», — передаёт слова Коротышкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сегодня, 2 августа, Минаков занял шестое место в финале чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 100 м баттерфляем. Спортсмен показал результат 50,90 секунды.

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