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Клепикова: рада, что тренеры дали мне утром отдых, эмоционально было тяжело

Клепикова: рада, что тренеры дали мне утром отдых, эмоционально было тяжело
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Пловчиха Дарья Клепикова поблагодарил женскую часть российской команды в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем за выступление на предварительной стадии чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта. Владислав Гринёв, Иван Гирёв, Алина Гайфутдинова и Милана Степанова прошли в финал соревнований, показав четвёртый результат (3.24,46).

«Девочки сделали утром что-то невероятное, попали четвёртыми. Выспалась, отдохнула. Всё в порядке. Старалась отвлечься, настраивалась, когда ехала в бассейн. Сейчас чувствую себя гораздо спокойнее, нет такого адреналина, как в первые дни. Сложно было себя зарядить, но получилось.

Очень рада, что тренеры дали мне сегодня утром отдых, потому что эмоционально было тяжело, не очень чувствовала себя после дистанции. И это помогло мне сейчас хорошо проплыть. Настраивала ли Степанову? Я не видела Милану до её эстафеты, я узнала не сразу о том, что она проплывёт. Но я рада за девочек, как они проплыли утром, очень крутой результат, что у Миланы, что у Арины. Я рада, что у нас такая сильная женская команда», – сказала Клепикова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, Егор Корнев, Иван Гирёв, Дарья Трофимова и Клепикова завоевали серебро в финале ЧМ-2025, попутно установив рекорд Европы (3.19,68).

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