Корнев — о финале на 50 м кролем на ЧМ: сделал максимум, нигде не сфилонил

Пловец Егор Корнев высказался о финале на дистанции 50 м кролем на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре. Егор занял пятое место с результатом 21,53 секунды.

«Никаких выводов глобально после стометровки сделано не было. Я сделал будто бы максимум, нигде не сфилонил, в полуфинале получилось неплохое время показать, в финале проплыл хуже. Бывает, будем работать. Неприятный был фактор, мой «косяк», надо было делать так, как надо было делать.

Достаточно много над собой работал, и думаю, что завтра в мужской комбинированной эстафете всё получится. Постараюсь не подвести команду, сделать всё чётко и быстро. Усталость от чемпионата мира? Нет, классные соревнования, груз ответственности я не чувствую.

Проделана большая работа, некуда деваться, просто выходишь и делаешь, что можешь. Это морально легче даже, чем национальный чемпионат. Весело, когда видишь такой контраст ребят, когда соревнуешься с равными себе. Не такой большой отрыв, чтобы видеть, что кто-то на голову тебя выше, даже в стометровке разница по лучшим результатам не огромная. Не пропасть», — передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.