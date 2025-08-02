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Корнев — о финале на 50 м кролем на ЧМ: сделал максимум, нигде не сфилонил

Корнев — о финале на 50 м кролем на ЧМ: сделал максимум, нигде не сфилонил
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Пловец Егор Корнев высказался о финале на дистанции 50 м кролем на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре. Егор занял пятое место с результатом 21,53 секунды.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 50 м вольный стиль
02 августа 2025, суббота. 14:09 МСК
Окончено
1
Кэмерон Макэвой
Австралия
21.14
2
Бенджамин Прауд
Великобритания
+0.12
3
Джек Алекси
США
+0.32

«Никаких выводов глобально после стометровки сделано не было. Я сделал будто бы максимум, нигде не сфилонил, в полуфинале получилось неплохое время показать, в финале проплыл хуже. Бывает, будем работать. Неприятный был фактор, мой «косяк», надо было делать так, как надо было делать.

Достаточно много над собой работал, и думаю, что завтра в мужской комбинированной эстафете всё получится. Постараюсь не подвести команду, сделать всё чётко и быстро. Усталость от чемпионата мира? Нет, классные соревнования, груз ответственности я не чувствую.

Проделана большая работа, некуда деваться, просто выходишь и делаешь, что можешь. Это морально легче даже, чем национальный чемпионат. Весело, когда видишь такой контраст ребят, когда соревнуешься с равными себе. Не такой большой отрыв, чтобы видеть, что кто-то на голову тебя выше, даже в стометровке разница по лучшим результатам не огромная. Не пропасть», — передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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