Гирёв — о карьере: были сомнения в продолжении, но это как путь по бегущим ступеням вверх

Призёр Олимпийских игр в плавании Иван Гирёв рассказал, как изменилась его жизнь за последний год, а также поделился мыслями о своей карьере.

«Как изменилась жизнь за последний год? Много чего изменилось, в основном в хорошую сторону. В плавании были вопросики, конечно, были сомнения о продолжении, но это как путь по бегущим ступеням вверх — не знаешь, будет ли дальше ступенька или нет. Главное — не думать, всё нормально. Небольшая переквалификация в сотню с апреля по июль, но в планах и 200 метров. Никуда от неё не отходим, думаю, соберём команду на 4х200.

Когда выходил, ожидал, что это будут призы, думал, что будет плотная борьба с американцами, но они пошли на рекорд. Очень классно, что мы всего лишь в секундочке от них. У нас рекорд Европы, камон, я не ожидал (улыбается). Чувствуется ли, что команда стала ровнее? Да, мы более сбалансированными стали. Секунды подвинулись, и мы подросли под эту движуху. Это очень радует. Два-три года назад проплыть 46,8 — 47,0 — это было «О Господи, что делает этот чувак?», а сейчас — надо чуть-чуть побыстрее», — передаёт слова Гирёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.