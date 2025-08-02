Корнев — о мировом рекорде США: реальные секунды, мы способны так плыть

Чемпион мира по плаванию на короткой воде – 2024 пловец Егор Корнев поделился мнением о том, что времени, которое показала американская четвёрка в смешанной эстафете 4х100 м на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта, можно достичь и другим командам.

«Не знаю, как восстанавливаются ребята, но мне часа не хватило после личного заплыва. А секунды, которые показали ребята из США, на самом деле очень реальные. По мировому рекорду, но ничего особенного на самом деле. Это достигаемые секунды, мы тоже способны так плыть.

Это первый чемпионат мира по длинной воде для меня, по юниорам я нигде не выступал, и тут сразу здравствуйте. Но ничего страшного, мы ещё с ними поквитаемся. Они «большие дяди»? Я тоже дядей стану скоро», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.