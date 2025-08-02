Корнев: Макэвой предложил обменяться шапочками, подошёл и говорит: «Красавчик!»

Пловец Егор Корнев рассказал о его беседе с олимпийским чемпионом Парижа австралийским пловцом Кэмероном Макэвоем. На ЧМ-2025 в Сингапуре Макэвой завоевал золото на дистанции 50 м вольным стилем. Корнев стал пятым.

«Мы пока не виделись с Кэмероном, завтра обменяемся с ним шапочками. Дело как было, я попросил у него автограф. Мы разминались, он мне говорит, ты Егор? А у меня на шапке-то написано. Подошёл ко мне, говорит, красавчик, молодец! Хорошо плывёшь, молодой парень, всё впереди. И сам предложил шапочками обменяться, а я автограф хотел.

Это частая практика, Давид с Паном вчера поменялись, даже аккредитациями меняются. Всё хранится дома в специальном месте, которое я буду беречь. Не мне судить, но здорово, что такие люди, как Макэвой, меня отмечают, конечно, это приятно», — передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.