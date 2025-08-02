Гирёв: не могу сказать, что эстафетного опыта не хватает

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 Иван Гирёв поделился мнением о том, что конкуренция на соревнованиях внутри страны не мешает пловцам объединиться и показать хорошие результаты в эстафетных соревнованиях.

«Шишин напугал с вероятностью отобраться 50 на 50? Да, нагнал такой жути, сказал, что всё держится на добром слове и нужно отработать конкретно. Но мы не боимся, девчонки тоже бойкие, вышли и четвёртыми в финал залетели, круто. Что значит медаль чемпионата мира? Это стимул работать дальше, я могу и двигаюсь в этом направлении.

Не могу сказать, что эстафетного опыта не хватает, мы боремся между собой, но нет такой агрессии друг к другу, которая не позволит нам командой объединиться. Спарринги внутри страны — мы боремся не за топ между собой, мы боремся за время, когда говорят, что нужно встать вместе, мы такие: «Камон, давайте сделаем это», — передаёт слова Гирёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.