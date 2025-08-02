Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гирёв: не могу сказать, что эстафетного опыта не хватает

Гирёв: не могу сказать, что эстафетного опыта не хватает
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 Иван Гирёв поделился мнением о том, что конкуренция на соревнованиях внутри страны не мешает пловцам объединиться и показать хорошие результаты в эстафетных соревнованиях.

«Шишин напугал с вероятностью отобраться 50 на 50? Да, нагнал такой жути, сказал, что всё держится на добром слове и нужно отработать конкретно. Но мы не боимся, девчонки тоже бойкие, вышли и четвёртыми в финал залетели, круто. Что значит медаль чемпионата мира? Это стимул работать дальше, я могу и двигаюсь в этом направлении.

Не могу сказать, что эстафетного опыта не хватает, мы боремся между собой, но нет такой агрессии друг к другу, которая не позволит нам командой объединиться. Спарринги внутри страны — мы боремся не за топ между собой, мы боремся за время, когда говорят, что нужно встать вместе, мы такие: «Камон, давайте сделаем это», — передаёт слова Гирёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Самый зрелищный финал ЧМ-2025 выиграла американка. Борьба была потрясающей!
Самый зрелищный финал ЧМ-2025 выиграла американка. Борьба была потрясающей!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android