Женский «Тур де Франс» — 2025, 9-й этап: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
Поделиться
Сегодня, 3 августа, в рамках женской веломногодневки «Тур де Франс» — 2025 пройдёт девятый, финальный этап (124 км, Праз-сюр-Арли → Шатель). Старт трансляции назначен на 16:05 мск.
Права на трансляцию 9-го этапа женской веломногодневки «Тур де Франс» — 2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Заключительный этап женской веломногодневки «Тур де Франс» является горным с прохождением подъёмов Кот-д’Араш-ла-Фрасс — 6,2 км с градиентом 7,1%, Коль-де-Жу-План — 11,6 км с 8,5% и Коль-дю-Корбье — 5,9 км с 8,5%.
Напомним, победительницей женского «Тур де Франс» — 2024 стала польская велогонщица Катажина Невядома. Второе место заняла нидерландская спортсменка Деми Воллеринг.
Непобитые рекорды в спорте:
Комментарии
- 3 августа 2025
-
08:30
-
06:46
-
06:38
-
05:39
- 2 августа 2025
-
22:42
-
21:30
-
20:49
-
17:43
-
17:39
-
17:36
-
17:33
-
17:31
-
17:25
-
17:23
-
17:13
-
17:07
-
17:07
-
16:54
-
16:52
-
16:43
-
16:40
-
16:34
-
16:29
-
16:19
-
16:14
-
16:05
-
16:01
-
15:55
-
15:50
-
15:37
-
15:20
-
15:14
-
15:04
-
14:55
-
14:52