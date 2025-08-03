Женский «Тур де Франс» — 2025, 9-й этап: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 3 августа, в рамках женской веломногодневки «Тур де Франс» — 2025 пройдёт девятый, финальный этап (124 км, Праз-сюр-Арли → Шатель). Старт трансляции назначен на 16:05 мск.

Заключительный этап женской веломногодневки «Тур де Франс» является горным с прохождением подъёмов Кот-д’Араш-ла-Фрасс — 6,2 км с градиентом 7,1%, Коль-де-Жу-План — 11,6 км с 8,5% и Коль-дю-Корбье — 5,9 км с 8,5%.

Напомним, победительницей женского «Тур де Франс» — 2024 стала польская велогонщица Катажина Невядома. Второе место заняла нидерландская спортсменка Деми Воллеринг.

Непобитые рекорды в спорте: